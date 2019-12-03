Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Glasgow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada kadınlarda 12 ve erkeklerde 11 sporcu mücadele edecek.
Türker Oktay, Eray Ac¸ıkgo¨z, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar: Ekaterina Ivanova Avramova, Zehra Duru Bı·lgı·n, Berı·l Bo¨cekler, I·lknur Nı·han C¸akıcı, Denı·z Ertan, Viktoria Zeynep Gu¨nes¸, Gı·zem Gu¨venc¸, Aleyna O¨zkan, Selen O¨zbı·len, Gu¨ls¸en Beste Samancı, Merve Tuncel, Nı·da Elı·z U¨stu¨ndagˆ.
Erkekler: Yalım Acımıs¸, Demı·r Atasoy, Kaan Tu¨rker Ayar, Metı·n Aydın, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Rası·m Ogˆulcan Go¨r, U¨mı·tcan Gu¨res¸, I·skender Başlakov, Berkay O¨mer O¨ğretı·r, Berk O¨zkul, Hu¨seyı·n Emre Sakc¸ı.