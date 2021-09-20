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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu açıklandı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu açıklandı

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kazan kentinde 2-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli mayoyu 11 kadın, 13 erkek sporcu giyecek.

Milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Beril Böcekler, Defne Taçyıldız, Deniz Ertan, Ekatarina Avramova, Hazal Özkan, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Nihan Çakıcı, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Güneş

Erkekler: Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Demirkan Demir, Doruk Tekin, Efe Turan, Emre Sakçı, Jerome Heidrich, Kemal Arda Güral, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Haber: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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