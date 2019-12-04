Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başladı
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı.
04.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:33
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 23 sporcu temsil edecek.
Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği milli takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:ERKEK SPORCULARYalım Acımış, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar, Metin Aydın, Kerim Jerome Basıkoğlu, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Gürel, İskender Baslakov, Berkay Öğretir, Berk Özkul, Hüseyin Emre SakçıKADIN SPORCULAREkaterina Avranova, Duru Bilgin, Beril Böcekler, Nihan Çakıcı, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Gizem Güvenç, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Beste Samacı, Merve Tuncel, Eliz Üstündağ
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI