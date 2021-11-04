Milli sporcu Emre Sakçı, Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 4'üncü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kazan şehrindeki şampiyonada Emre, 100 metre kurbağalama finalinde 56: 25'lik derecesiyle Avrupa 4'üncüsü oldu.

Milli sporcular, Nida Eliz Üstündağ, 200 metre kelebek finalinde yüzdüğü 02: 09.44'lük derecesiyle 8'inci, Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre kurbağalama yarı finalinde yüzdüğü 02: 22.18'lik derecesiyle 10'ncu, Metin Aydın, 200 metre karışık yarı finalinde yüzdüğü 01: 58.11'lik derecesiyle 11'inci, Efe Turan ise 200 metre kelebek yarı finalinde yüzdüğü 01: 58.89'luk derecesiyle 16'ncı oldu.

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