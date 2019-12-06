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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş Türkiye rekoru kırdı.

06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:36
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel 200 metre kelebek elemelerinde serisinde 7. olarak elense de 2.11.38'lik derecesiyle 14 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bu arada, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıkan Emre Sakçı, yarın TSİ 21.08'de finalde mücadele edecek.

Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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