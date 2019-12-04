Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.
Şampiyonanın ilk gününde sabah seansında mücadele eden milli sporculardan erkekler 100 metre kelebekte, U¨mı·tcan Gu¨res¸ 50.58'lik derecesiyle, erkekler 50 metre kurbağalamada, Emre Sakc¸ı 26.18'lik derecesiyle, kadınlar 100 metre sırtüstünde de Ekaterina Ivanova Avramova 58.57'lik derecesiyle yarı finale yükseldi.
Erkekler 100 metre kelebekte, Rası·m Ogˆulcan Go¨r ve Berk O¨zkul, erkekler 50 metre kurbağalamada, Demı·r Atasoy ve Berkay O¨mer O¨ğretı·r, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Gu¨nes¸ ve Denı·z Ertan, kadınlar 100 metre sırtüstünde Selen O¨zbı·len, erkekler 200 metre sırtüstünde Berk O¨zkul ve Metı·n Aydın, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel ve Berı·l Bo¨cekler elemeleri geçemedi.
Emre Sakc¸ı, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Yalım Acımıs¸ ve Demı·r Atasoy'dan oluşan milli takım, erkekler 4x50 metre serbestte final bileti alamadı.
Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele edeceği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.