04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:36

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.

Şampiyonanın ilk gününde sabah seansında mücadele eden milli sporculardan erkekler 100 metre kelebekte, U¨mı·tcan Gu¨res¸ 50.58'lik derecesiyle, erkekler 50 metre kurbağalamada, Emre Sakc¸ı 26.18'lik derecesiyle, kadınlar 100 metre sırtüstünde de Ekaterina Ivanova Avramova 58.57'lik derecesiyle yarı finale yükseldi.

Erkekler 100 metre kelebekte, Rası·m Ogˆulcan Go¨r ve Berk O¨zkul, erkekler 50 metre kurbağalamada, Demı·r Atasoy ve Berkay O¨mer O¨ğretı·r, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Gu¨nes¸ ve Denı·z Ertan, kadınlar 100 metre sırtüstünde Selen O¨zbı·len, erkekler 200 metre sırtüstünde Berk O¨zkul ve Metı·n Aydın, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel ve Berı·l Bo¨cekler elemeleri geçemedi.

Emre Sakc¸ı, Kerı·m Jerome Başıkogˆlu, Yalım Acımıs¸ ve Demı·r Atasoy'dan oluşan milli takım, erkekler 4x50 metre serbestte final bileti alamadı.

Türkiye'nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele edeceği şampiyona 8 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA