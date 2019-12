Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Forum tarzı gayrı-resmi bir sosyal medya platformu olan Reddit'teki bir kullanıcı, iki ay önce "Peki, bu ne zaman sona erecek?" diye soruyordu. "Avrupa'da sıcak hava dalgası" başlıklı tartışmada, dünya genelinden 800'den fazla kullanıcı yorum yaptı. Birçoğu, kıtada Haziran ve Temmuz 2019'da görülen kavurucu sıcaklıklar nedeniyle derin endişe duyuyordu. Copernicus İklim Hizmetleri (C3S) Başkanı Jean-Noël Thépaut "Yaşanan yerel sıcaklıklar tahminlerin altında ya da üstünde gerçekleşmiş olabilir. Buna rağmen verilerimiz, Güneybatı Avrupa'da haziranın son haftasındaki sıcaklıkların alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösteriyor. O hafta yaşanan sıcaklar her ne kadar istisnai bir durum teşkil etse de, iklim değişikliğinden kaynaklanan bu tür sıcak hava dalgalarını büyük olasılıkla daha sık göreceğiz" diyor. Yakın tarihli C3S verileri daha eski kayıtlarla kıyaslandığında, bu yılın haziran ayındaki ortalama sıcaklıkların 1850-1900 ortalamasından 3 °C daha yüksek olduğu görülüyor.











Dünya İklim Atıf Grubu, bu tür rekor sıcaklıkların genelde her 50 ila 150 yılda bir görüldüğünü açıkladı. Ancak, Avrupa Çevre Ajansına (EEA) göre, Avrupa'da 2016 yılı hariç 2014'ten bu yana her yıl aşırı sıcak hava dalgaları yaşandı. Acil durum ekiplerinin her an hazırlıklı bulunmasını gerektiren bu sıcak hava dalgaları, altyapı sorunlarının yaşanmasına neden olmakla beraber, Avrupa'nın aşırı hava koşularına ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği konusunu gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle