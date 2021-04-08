Avrupa Kayserililer Birliği Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
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Avrupa Kayserililer Birliği Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avrupa Kayserililer Birliği Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Avrupa'da yaşayan Kayserililerin kurduğu Avrupa Kayserililer Birliği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye iaşe ve maddi yardımda bulundu.

Avrupa'da yaşayan Kayserililerin kurduğu Avrupa Kayserililer Birliği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye iaşe ve maddi yardımda bulundu.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Avrupa Kayserililer Birliği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye iaşe paketi dağıtarak, maddi yardımda bulundu. Daha öncede uzaktan eğitime destek olmak için öğrencilere 60 adet tablet dağıtan birlik, vatandaşların takdirini topladı.

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, ""Biz Almanya Köln'de Avrupa Kayserililer Birliği adı altında bir dernek kurduk. Bütün Kayserilileri bir araya toplayarak, Kayseri'de güzel işler yaparak, ihtiyaç sahiplerine neler yapabiliriz gibi konularla ilgili derneğimiz kurduk. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da kimisi mühendis, kimisi muhasebeci ve 2019'dan beri sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Avrupa Kayserililer Birliği Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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