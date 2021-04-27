Avrupa karışık açıldı, Asya ekside
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Avrupa karışık açıldı, Asya ekside

Avrupa karışık açıldı, Asya ekside
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Başlıca Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler, yatırımcıların şirketlerin birinci çeyrek gelirleri ve karlarına odaklandığı Salı güne karışık açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranını negatif yüzde 0.1'de bırakmasından sonra eksiye döndü.

Başlıca Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler, yatırımcıların şirketlerin birinci çeyrek gelirleri ve karlarına odaklandığı Salı güne karışık açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranını negatif yüzde 0.1'de bırakmasından sonra eksiye döndü.

HSBC, UBS, Novartis ve BP bilançolarını açılış öncesi işlemler sırasında açıklarken, Eli Lilly, General Electric ve Raytheon'un bilançolarını kapanış sonra açıklamaları bekleniyor. Yatırımcılar aynı zamanda ABD teknoloji devleri Alphabet ve Microsoft'u da yakından izleyecekler.

Gelişmelerle, Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni güne yüzde 0.09 düşüşle başlarken, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.13  artıdaydı ve Paris'te CAC 40 Endeksi yatay açıldı. Euro, yüzde 0.13 düşüşle 1.20708 dolara gerilerken, sterlin ise 1.38984 dolarda yatay işlem görüyordu.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.27 düşüşle kapatırken, dolar yüzde 0.13 artışla 108,2330 yene yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.41 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yatay kapandı.Çin anakarasında, Şangay Kompozit yüzde 0.58, Shenzhen Kompozit yüzde 0.84 ve Avustralya'da S&P/ ASX'i yüzde 0.25 düştü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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