Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru

Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu altın, Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya elde etti.

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu altın, Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında milliler 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Milliler, bugün 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde Eray Şamdan, Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı. Eray, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Serap 5. kez Avrupa şampiyonu

Kumite 50 kilo finalinde Alman Shara Hubrich'i mağlup eden Serap Özçelik Arapoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasını elde etti.

Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan da İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada bugün gündüz seansında Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın, Eda Eltemur ise bronz madalya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı
Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı
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