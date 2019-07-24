Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda (EuroVolley) A Grubu karşılaşmalarının ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının biletleri de satışa çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanacak son 16, çeyrek final, yarı final ve finallerin biletleri bugünden itibaren voleybolseverler tarafından "https://www.biletway.com/tr-TR/categories/eurovolley2019" adlı internet sitesinden temin edilebilecek.

Çeyrek finallerin ardından Türkiye'nin tek ev sahibi olarak devam edeceği organizasyonda grup maçlarının ardından Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalar şöyle:

1 Eylül 2019:

17.00/ 1. Son 16 maçı

19.30/ 2. Son 16 maçı

4 Eylül 2019:

17.00/ 1. Çeyrek final maçı

19.30/ 2. Çeyrek final maçı

7 Eylül 2019:

17.00/ 1. Yarı final maçı

19.30/ 2. Yarı final maçı

8 Eylül 2019:

17.00/ Üçüncülük maçı

19.30/ Final maçı

Kaynak: AA