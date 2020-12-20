Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç zafere ulaştı
20.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:06
Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 22-20 yenen Norveç kazandı.
Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 22-20 yenen Norveç kazandı.
Danimarka'da düzenlenen şampiyonanın finali, Herning kentindeki Jyske Bank Boxen Spor Salonu'nda Fransa ile Norveç arasında oynandı.
Mücadelenin ilk yarısını 14-10 önde bitiren Norveç, sahadan da 22-20 galip ayrılarak 8. kez şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Hırvatistan, Danimarka'yı 25-19 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan