Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç zafere ulaştı
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Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç zafere ulaştı

20.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:06
Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç zafere ulaştı

Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 22-20 yenen Norveç kazandı.

Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 22-20 yenen Norveç kazandı.

Danimarka'da düzenlenen şampiyonanın finali, Herning kentindeki Jyske Bank Boxen Spor Salonu'nda Fransa ile Norveç arasında oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 14-10 önde bitiren Norveç, sahadan da 22-20 galip ayrılarak 8. kez şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Hırvatistan, Danimarka'yı 25-19 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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