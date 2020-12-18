Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu

18.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:46

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları sona erdi.

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları sona erdi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, gençler kategorisinde yarışan cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi.

Sporcular Sevgi Kayışoğlu, Beyza Özen, Kardelen Paryaz, Derin Tanrıyaşükür ve Bengisu Yıldız'ın milli takım adına mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.

Ukrayna'nın ikincilik elde ettiği organizasyonda, Macaristan üçüncü oldu. Türkiye, şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

Rumen Barbosu Ana, şampiyonada en fazla puan toplayan sporcu olarak birincilik elde etti. Aynı ülkeden Maria Ceplinschi'nin ikinci olduğu şampiyonada, Ukraynalı Daniela Batrona üçücü sırada yer aldı.

Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.

Adını finale yazdıran milli sporcular

Milli sporculardan Beyza Ören, eleme müsabakalarındaki başarılı performansıyla asimetrik paralel ve atlama masasında finale kaldı.

Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralelde finale yükseldi. Sevgi Kayışoğlu, denge aletinde adını finale yazdırdı.

16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın büyüklerde takım finali müsabakalarıyla devam edecek.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde Romanya şampiyon oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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