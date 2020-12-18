Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor

18.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49

Salondan genel görünüm Sporcuların atlama masası aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları Sporcuların denge aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik...

Salondan genel görünüm

Sporcuların atlama masası aletindeki performansları

Sporcuların yer aletindeki performansları

Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları

Sporcuların denge aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları devam ediyor.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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