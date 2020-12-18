Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler başladı
Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları başladı.
Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, gençler kategorisinde yarışan cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Sporcular Sevgi Kayışoğlu, Beyza Özen, Kardelen Paryaz, Derin Tanrıyaşükür ve Bengisu Yıldız'ın milli takım adına mücadele ettiği organizasyonda, alet finallerinde yarışacak sporcular belirlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin