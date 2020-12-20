Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya kazandı
20.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:53
Milli Sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.
Milli Sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin