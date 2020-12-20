Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Asimetrik paralel aleti ödül töreni
20.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:35
Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları Sporcuların denge aletindeki performansları Ödül töreni MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde sporcular asimetrik paralel aletinde performanslarını sergiledi.
Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları
Sporcuların denge aletindeki performansları
Ödül töreni MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde sporcular asimetrik paralel aletinde performanslarını sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin