Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni
20.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:02
Atlama aletinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde performans sergileyen sporcular atlama aleti finallerini tamamlandı.
Atlama aletinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde performans sergileyen sporcular atlama aleti finallerini tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin