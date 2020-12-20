Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni

20.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:02

Atlama aletinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde performans sergileyen sporcular atlama aleti finallerini tamamlandı.

Atlama aletinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde performans sergileyen sporcular atlama aleti finallerini tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Atlama aleti ödül töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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