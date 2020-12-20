Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni

20.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:48

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün sevinci Ödül Töreni Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün Türk bayrağı ile fotoğraf çekinmesi MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün sevinci

Ödül Töreni

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün Türk bayrağı ile fotoğraf çekinmesi MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. (2)

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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