Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Ödül töreni
20.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:48
Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün sevinci Ödül Töreni Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün Türk bayrağı ile fotoğraf çekinmesi MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün sevinci
Ödül Töreni
Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün Türk bayrağı ile fotoğraf çekinmesi MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin