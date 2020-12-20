Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı

20.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:25

Salondan ve sporculardan görüntüler Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün asimetrik paralel aletindeki performansı Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel...

Salondan ve sporculardan görüntüler

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür'ün asimetrik paralel aletindeki performansı

Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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