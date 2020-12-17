Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

17.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:06
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı. 4 gün sürecek şampiyonada, 16 ülkeden 88 sporcu madalya için mücadele verecek.

Mersin Cimnastik Spor Salonu'nda 4 gün sürecek şampiyona, bugün büyük kadınlar kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı. Korona virüs salgını nedeniyle üst düzey önlemlerle başlayan şampiyonaya, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılırken, saha içine görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Şampiyonada Türkiye'yi büyük kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz, genç kadınlar ise Beyza Türkmen, Çağla Altundemir, Doğa Ketenci, Ekin Ülvan ile İclal Özbay temsil edecek.

Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.

(Koray Ünlü/İHA)

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Gülben Ergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Milli Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:10:38. #1.15#
title