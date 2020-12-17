Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

17.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:24

Sporcuların yer aletindeki performansı Sporcuların denge aletindeki performansı Sporcuların atlama masasındaki performansı Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı.

Sporcuların yer aletindeki performansı

Sporcuların denge aletindeki performansı

Sporcuların atlama masasındaki performansı

Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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