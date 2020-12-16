Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, erkekler kategorisinde önemli madalya aldıklarını anımsattı.

Kadınlar kategorisinde finale kalmayı istediklerini dile getiren Çelen, takıma güvendiğini söyledi.

Gençlerle mücadele etmenin önemli olduğunu dile getiren Çelen, "Göksu dışındaki sporcularımızın yaşı 16, hepsi genç. İleride çok Avrupa Şampiyonası görecekler. Burada final veya madalya olur ya da ikisi de olmaz hiç önemli değil ama büyükler takımına girip ülkeyi temsil etmek önemli." diye konuştu.

Gençler sayesinde geleceğe umutla baktıklarını vurgulayan Çelen, şöyle devam etti:

"Finale kalıp madalyanın geleceğini düşünüyoruz. Cimnastikte küçük puanlar final dışına atabilir, madalya alamayabilirsiniz. Ritmik cimnastikçilerimizin Ukrayna'da almış olduğu madalya bizleri çok sevindirdi. Ukraynalılar da geldi Türkiye'de takım olarak bizi geçti. Sporun güzelliği burada. Kadın sporcularımız bu şampiyonada güzel performans sergileyecektir."

Milli sporcular umutlu

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da böyle büyük bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Takım arkadaşlarım çok genç. Yarışmanın güzel geçeceğine inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak hırslıyız ve en iyi dereceyi elde edeceğiz." diye konuştu.

Dilara Yurtdaş da takım olarak kendilerine inandıklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

Ece Yağmur Yavuz ise şampiyona iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Finale kalmayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Çok çalıştık. Kendime ve takıma güveniyorum. Umarım sakatlık olmadan en iyi sonuçlarla bu yarışmayı tamamlarız." ifadesini kullandı.

Cemre Kendirci de şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Bilge Tarhan da çok çalıştıklarını belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel sonuçlar alır, madalyaya ulaşmış oluruz. Tarih yazmaya geldik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal