Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor

19.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:49

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı.



Cinsiyet temelli, etnik temizlik amaçlı, iş yerinde, savaşta, duygusal ya da sözlü kısacası kadına şiddet, zengin, fakir eğitimli ya da eğitimsiz ayrımı yapmaksızın dünya çapında giderek yaygınlaşan ve toplumları etkileyen bir konu haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle