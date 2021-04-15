Avrupa Judo Şampiyonası Portekiz'de yarın başlıyor
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Avrupa Judo Şampiyonası Portekiz'de yarın başlıyor

Avrupa Judo Şampiyonası Portekiz'de yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Judoda, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli organizasyonlardan olan Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de yarın başlıyor.

Judoda, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli organizasyonlardan olan Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de yarın başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lizbon'da yarın başlayacak şampiyona, 18 Nisan Pazar günü sona erecek.

Organizasyona 45 ülkeden 151 kadın ve 214 erkek judocunun kayıt yaptırdığı belirtilirken, Türkiye 14 sporcu ile tatamide mücadele edecek.

Şampiyonaya katılan milli takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), Ebru Şahin (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo) ve Kayra Sayit (+78 kilo).

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Salih Yıldız (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Bayram Kandemir (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo) ve Cemal Erdoğan (+100 kilo).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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