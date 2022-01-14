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Avrupa Judo Ortak Çalışma Kampı Antalya'da Yapıldı

Avrupa Judo Ortak Çalışma Kampı Antalya'da Yapıldı
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Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcuları Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Judo Ortak Çalışma Kampı'nda Milli Takım kamp kadrosunda yer aldı.

Judocular, ortak çalışma kampında yapılan teknik antrenmanlar ile uluslararası arenadaki rakiplerini de yakından tanıdı.

Avrupa Judo Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Avrupa Ortak Çalışma Kampı 09-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Kampta Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollandalı judocular yer aldı. Türk Milli Takım kadrosunda bulunan başarılı sporcularımız Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen, ortak çalışma kampında yapılan antrenmanlarda Avrupa'daki rakiplerini yakından tanıma fırsatı buldu.

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