Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Soloveychik, görevinden istifa etti - Haberler

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Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Soloveychik, görevinden istifa etti

AA, Fatih Erel - Spor
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Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Soloveychik, görevinden istifa etti

Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Rus Sergey Soloveychik, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası görevinden istifa etti.

Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Rus Sergey Soloveychik, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası görevinden istifa etti.

Soloveychik, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılından beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

En son 2020 yılında tekrar başkanlığa seçilen Soloveychik'in istifası sonrası başkan yardımcısı Alman Otto Kneitinger, başkan vekilliğine seçildi.

AA / Fatih Erel - Spor

Avrupa Judo Birliği, Ukrayna, İstifa, Rus, Spor, Haberler

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