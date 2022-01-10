Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı

Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.

ANTALYA (AA) - Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde başlayan ortak kamp, 14 Ocak'a kadar EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörlerinin gözetiminde sürecek.

Judo adına yılın ilk ortak çalışma kampında antrenmanlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollanda'dan judocular katılıyor.

Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı

Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title