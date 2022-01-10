Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı, Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde başlayan ortak kamp, 14 Ocak'a kadar EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörlerinin gözetiminde sürecek.

Judo adına yılın ilk ortak çalışma kampında antrenmanlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollanda'dan judocular katılıyor.