Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi
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Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

18.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:48
Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EJU Olağan Kongresi, pandemi şartları altında 48 üye ülkenin federasyon başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Başkanlık görevini yürüten Sergey Soloveychik, yeniden EJU başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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