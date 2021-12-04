Avrupa Judo Birliği'nin 73. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) 73. Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 51 ülke delegesinin katıldığı genel kurul, 2007 yılından bu yana EJU başkanlığını sürdüren Sergey Soloveychik'in açılış konuşmasıyla başladı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer de genel kurula katıldı.

Kongrede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık unsurunun ön planda yer almasından dolayı müsabaka takviminde bazı kısıtlamalara gidildiği ifade edildi.

Genel Kurulda, gelecek planları, mali konular, hakem konuları, çalışma raporları, yeni faaliyetlerle ilgili takvim görüşüldü ve son olarak harcama bütçesi oylamaya sunuldu.

Türkiye Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, genel kurula ilişkin, "51 ülkenin delegelerinin katılımıyla yapılan EJU Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaktan ülkem ve judo camiamız adına onur ve gurur duyuyoruz. Bu kongre, Türk judosunun tarihinde anlamlı günlerindeki yerini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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