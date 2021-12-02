Avrupa Judo Birliği Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Judo Birliği (EJU) 73. Genel Kurulu, 4 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiyi Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, 51 ülke delegesinin katılımıyla gerçekleşecek genel kurulda Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer'in de katılacağı belirtildi.

Genel kurulun İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili açıklamalarına yer verilen Türkyie Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Son dönemlerde büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde eden ve Avrupa düzeyinde ilk beş ülke arasında yer alan ülkemizin, EJU Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak olması bizleri hayli heyecanlandırdı ve onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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