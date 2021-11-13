"Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması"nda Türkiye'yi iki uygulama temsil edecek

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) 2020-2022 yılları için "Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek iki iyi uygulama belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EU-OSHA tarafından düzenlenen, kas-iskelet sistemi hastalıkları ile mücadele konusunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak, aynı zamanda geleceğe yönelik iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesine yardım edecek iyi uygulamaların arandığı yarışmaya Türkiye'den 19 farklı iş yeri ile 25 başvuru yapıldı.

Değerlendirme Komisyonu'nun kararıyla FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından sunulan "Yüksekte Ergonomik Çalışma" ve Kastamonu Entegre San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan "Sertleştirici Kimyasal Hazırlamada Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Giderilmesi" başlıklı iyi uygulama örnekleri, Türkiye'yi temsil edecek iki iş yeri olarak seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleştirilen ve üçlü yapıda oluşan ulusal düzeydeki değerlendirme komisyonunda Türkiye'yi temsil edecek iş yerlerini belirlemek için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Hak-İş Konfederasyonu, Türk-İş Konfederasyonu, TİSK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği, Hacettepe Üniversitesi, İşyeri Hekimleri Derneği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği'nden temsilciler yer aldı.

1-5 Kasım tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantısında, başvuru yapan iş yerleri uygulamaları komisyonda paylaşıldı.

Çalışan sayısı bakımından her büyüklükteki işletme veya kuruluş, eğitim veren ve eğitim camiasında yer alanlar, meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerin başvuru yapabildiği yarışmaya, yenilikçi yaklaşımlar katan birçok iyi uygulama örneği katıldı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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