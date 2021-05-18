Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı
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Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı.

Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı. Korona virüs salgını sebebiyle Avrupalıların yüzde 12,3'ünün iş yerine gitmek yerine evinde çalıştığı ortaya çıktı.

EN YÜKSEK ORAN FİNLANDİYA'DA

AB üyesi 27 ülke arasında 2020 yılında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 25.1 ile Finlandiya, yüzde 23.1 ile Lüksemburg ve yüzde 21.5 ile İrlanda oldu.

Bu ülkeleri yüzde 18.1 ile Avusturya, yüzde 17,8 ile Hollanda izledi.

EN DÜŞÜK ORAN BULGARİSTAN'DA

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,2 ile Bulgaristan, yüzde2.5 ile Romanya, yüzde 3.1 ile Hırvatistan, yüzde 3.6 ile Macaristan olarak belirlendi…

TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 3

Evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 3 olarak ölçüldü. Bu arada bu oranlar salgın öncesindeki yıllarda yüzde 5 civarında seyrediyordu.

(İHA)

Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı
Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı
Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı
Avrupa İstatistik Ofisi 2020 yılı evden çalışma verilerini yayımladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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