Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum Toplantısına Erciyes Teknopark İkinci Kez Ev Sahipliği Yaptı

14.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:18

Erciyes Teknopark, ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve Kosgeb Ankara Ostim Müdürlüğü'nün bulunduğu Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Erciyes Teknopark ev sahipliğinde ikinci kez Erciyes'te gerçekleştirildi.



Erciyes Teknopark koordinasyonu ile gerçekleştirilen Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyum toplantısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: " Her yıl düzenli olarak yapılan Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum toplantısına Erciyes Teknopark olarak ikinci kez ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı'nın 2020 yılındaki stratejilerinin değerlendirildiği ve mevcut durumun gözden geçirilerek fayda ve verimliliği arttırmak adına yeni hedeflerin belirlendiği konsorsiyum toplantısı iki gün boyunca sürdü.



Avrupa İşletmeler Ağı 60'dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000'in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ'lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Erciyes Teknopark olarak firmalarımızın ihracatlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Firmaların ihracatlarının artmasını ve sürdürülebilir hale gelmesini hızlandırmak adına Avrupa İşletmeler Ağı çok önemli bir fırsattır.



Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı birimi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesindeki firmalar Erciyes Teknopark aracılığı ile hem Avrupa Birliği ve ticari iş birliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe 2020 yılında da aynı noktadan ulaşabileceklerdir.



Şehrimizdeki firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak, uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak adına onları Avrupa İşletmeler Ağı'na katılmaya davet ediyorum. Bu ağa katıldıklarında dış ticaret, uluslararası iş birlikleri başlılarında bilgilenip, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirme konusunda kendilerini daha rekabet edebilecek konuma getirebileceklerdir.



Avrupa İşletmeler Ağı'nın Anadolu bölgesindeki temsilcilikleri ile iki gün boyunca Erciyes'te yaptığımız toplantıda bu ekosistemi daha efektif ve fayda sağlayacak konuma getirebilmek için yeni stratejiler belirledik." - KAYSERİ

Kaynak: İHA