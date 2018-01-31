Avrupa İşletmeler Ağı Güney İnovasyon Kapısı Konsorsiyumu Ulusal Toplantısı Gso'da Yapıldı

Avrupa İşletmeler Ağı Güney İnovasyon Kapısı Konsorsiyumu Ulusal Toplantısı, Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen katılımcılar ile Gaziantep Sanayi Odası'nda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe başarılar dileyerek, "Suriyeli insanların ülkelerini yeniden kurmalarında Türkiye'nin çok önemli bir yeri var. Çünkü o insanların yerinde bizler de olabilirdik. Bu noktada insanlık görevimizin yerine getirilmesi adına ordumuzun bu hususta başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Küreselleşen dünya ekonomisinde zorlu rekabet koşulları şirketleri yeni arayışlara yeni üretim modellerine zorluyor. Bu zorlu rekabet koşullarında şirketlerin ve firmaların ayakta kalabilmelerinin yolu da inovasyondan geçiyor. Çünkü rekabet ve inovasyon arasında doğru bir ilişki vardır. İnovasyon rekabeti arttırırken artan rekabette inovasyonu tetikliyor. Bu döngü hem ülkelerin hem de şirketlerin büyümesine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle başlatılan Avrupa İşletmeler Ağı projesi KOBİ'lere ve şirketlere kendilerini büyütmesi için destek veriyor. 54 ülkede 600'den fazla ofis ve irtibat noktasından 4 bin 500'den fazla uzmanla ve 2 milyondan fazla KOBİ ile iş birliği sayesinde Avrupa ve dünyadaki en büyük iş destek ağı olan Avrupa İşletmeler ağının bir parçası olmaktan dolayı memnunuz" dedi.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydeden AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampettı de, KOBİ'lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin Türkiye'de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise "Endüstri 4.0 çok ileri noktalara doğru taşınıyor. Türkiye'nin Endüstri 4.0'ı yakalaması gerekiyor. Biraz geç kalınmış gibi duruyor ama Avrupa Birliği Delegasyonlarının ve Avrupa Birliği'nin destekleri sayesinde elde edilen bütçe ve desteklerle özellikle orta ölçekli sanayicimizin de Endüstri 4.0'a veya yeni gelişen teknolojilere adapte olması adına çok güzel destekler sağlanmaktadır. 2.4 milyar Avro'luk büyük bir bütçenin bir kısmı da ülkemiz adına tanımlanmış bir bütçedir. Bu bütçe orta ölçekli sanayinin kalkınması ve değer kazanması adına harcanmaktadır" şeklinde konuştu.

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, "AB'nin önceki eş değer programlarında edinilen tecrübe ve kazanımların devamlılığı, ülkemizin temsilinin sürdürülmesinin hedeflendiğini söyleyebilirim. 2000'li yılların ilk yarısında Avrupa Bilgi Merkezi olarak başlayan bugün Avrupa İşletmeler Ağı şemsiyesi altında yürüttüğümüz değerli iş birliğimiz bu durumun bir göstergesidir. 2015 ve 2016 faaliyet döneminde gerçekleştirdiklerinizle komisyon tarafından öngörülen hibe miktarının yüzde 87'sini hak kazandığımız bilgisini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Kurulan yeni yapılar desteklenen projeler ve geliştirilen mevcut yapılar için aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye toplam 10 buçuk milyon avro değerinde kaynak ile 38 ülke arasında 7'nci konumdadır. Bu 38 ülkenin de 28'i AB üyesi ülkelerdir" diye konuştu.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü koordinatörlüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde KOBİ'lere yönelik hizmet veren Güney İnovasyon Kapısı (South-Innogate) Konsorsiyumu KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası kurumlarından oluşmaktadır.

GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampettı, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, KOSGEB İl Müdürü Dr. Sadık Gözek ile diğer davetliler katıldı. - GAZİANTEP