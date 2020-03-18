Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.
Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com