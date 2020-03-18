Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı. Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com