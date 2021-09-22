Avrupa İşbirliği Günü Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında her yıl düzenlenen Avrupa İşbirliği Günü, Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl "Müzik iyileştirsin, tekrar sosyalleşelim" sloganı altında Kırklareli'nin İnece ilçesinde 21 Eylül 2021 tarihinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Program yöneticileri ve proje yararlanıcılarının yanı sıra, Edirne ve Kırklareli'deki kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim makamlarından temsilciler ile bölgede yaşayan

vatandaşlarımızın katılım sağladığı etkinlik, INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Sekretaryası (Hasköy ve Edirne) koordinasyonunda ve Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı) ve T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (Ulusal Otorite) işbirliğinde düzenlendi.

Etkinlik boyunca yerel sanatçılar tarafından Balkanlara ve Trakya bölgesine özgü şarkılar seslendirilerek Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibince de bölgeye özgü halk dansları gösterimi sunuldu. "Müzik iyileştirsin, tekrar sosyalleşelim" sloganıyla KOVID-19 salgınının sosyal hayata ve bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin nispeten giderilmesinin amaçlandığı etkinlik, bölge halkının bir araya gelmesine ve bölgeye özgü müzikler eşliğinde yeniden sosyalleşmesine katkı sağladı.

Avrupa İşbirliği Günü Youtube Hesabı üzerinden de canlı yayınlanan kutlamaların video kaydı için tıklayınız.

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