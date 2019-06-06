Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi'nden Türkiye'ye uyarılar
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun hükümetin tayin ettiği kişilerden değil bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hükümetin tayin ettiği kişilerden değil bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ECRI iki yıl önce Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda yer alan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili değerlendirmelerini bugün kamuoyu ile paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi