Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi'nden Türkiye'ye uyarılar

Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hükümetin tayin ettiği kişilerden değil bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ECRI iki yıl önce Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda yer alan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili değerlendirmelerini bugün kamuoyu ile paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle