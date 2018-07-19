Avrupa, İran Nükleler Anlaşması Konusunda Kararlı Olduğunu Göstermeli"
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif euronews'e verdiği röportajda Avrupa'nın İran Nükleer Anlaşması konusunda tavrını belli etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kararlı olduğunu göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif euronews'e verdiği röportajda Avrupa'nın İran Nükleer Anlaşması konusunda tavrını belli etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kararlı olduğunu göstermesi gerektiğinin altını çizdi
Kaynak: Euronews.com