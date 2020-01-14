Avrupa, İran'la yapılan nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletecek
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Avrupa, İran'la yapılan nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletecek

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı.

14.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:55
Avrupa, İran'la yapılan nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletecek

, Almanya ve Fransa, 'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı.


E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasının önemine değinildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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