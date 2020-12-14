Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi

14.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:31
Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi

Avrupa-İran İş Forumu, İran'da rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesinin ardından ertelendi.

Avrupa-İran İş Forumu, İran'da rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesinin ardından ertelendi.

Organizasyon komitesi, yazılı açıklama yaparak, 3 bin 300 kişi ve 40 ülkenin katılacağı 3 günlük iş forumunun ertelendiğini, forumun "yakın gelecekte" yeniden düzenlenmesini beklediklerini duyurdu.

Forumun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açılış konuşmalarıyla başlaması planlanıyordu.

Geçen yıl "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle "Fransa'dan kaçırılarak İran'a götürüldüğü" belirtilen ve "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen Zem'in önceki gün asılması nedeniyle Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya forumdan çekildiklerini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de İranlı gazetecinin idam edilmesine tepki gösterdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, idamı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek, İran makamlarına uygun yargılama süreçlerine uyma çağrısında bulundu.

AB'nin geçen hafta kabul ettiği "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" çerçevesinde İran'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtlayan Stano, halihazırda insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı 82 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığını, üye ülkelerin başvurması ve kabul edilmesi halinde yeni yaptırım rejiminin de devreye sokulabileceğini söyledi.

Stano, İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin 16 Aralık'ta Viyana'da düzenlenecek toplantının ise sanal ortamda yapılacağını, bir iptal veya erteleme bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
Antalya'da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı
Antalya'da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı
İranlı 'zombi gelin' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İranlı "zombi gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Samatta Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:12:04. #1.14#
title