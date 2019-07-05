Avrupa İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili şikayetleri dinledi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Dunja Mijatoviç, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki son gelişmeler konusunda Türkiye'de temas ve incelemelerde bulundu.

"Gezi davasında" yargılanan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yapılacak duruşmasına müdahil taraf olarak katılacak olan Mijatoviç'in, temasları ve incelemeleriyle ilgili olarak basına ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle