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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Trabzonsporlu eski futbolcu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararda, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğini hükmetti.

28.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:17
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı

İnsan Hakları Mahkemesi, Tahkim Kurulu'nun Trabzonsporlu eski futbolcu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararda, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğini hükmetti.


Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu'nun kendileri hakkında verdiği kararlara ilişkin yaptıkları başvuru için mahkeme, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğine hükmetti.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Rıza ve Akal'a 12 bin 500'er euro tazminat, Rıza'ya 6 bin 975 euro mahkeme masrafı ödemesi gerektiğini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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