Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Litvanya ve Romanya CIA'in İşkence Yapmasına İzin Verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Litvanya ve Romanya'nın Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün (CIA) iki El Kaide şüphelisine işkence yapmasına müsaade ederek hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

11 Eylül saldırılarının ardından yakalanan, Ebu Zubeyde, ve Abdül Rahim el Naşiri halen Guantanamo Üssü'ndeki hapishanede tutuluyor.

CIA ise aralarında Litvanya ve Romanya'nın da bulunduğu ülkelerde gizli gözetim merkezleri kurmuştu.

AİHM iki ülkenin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi.

CIA'in işlettiği gizli gözetim merkezleri 11 Eylül saldırılarının ardından yıllarca saklı tutulmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu, devletsiz bir Filistinli olan Ebu Zubeyde'nin 1990'larda El Kaide'ye militan kazandırmaktan sorumlu olduğu, daha sonraysa örgütün lideri Usame Bin Ladin ve El Kaide hücreleri arasında bağlantı kuran üst düzey isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Amerikan istihbaratına göre, Suudi Arabistan doğumlu Abdül Rahim el Naşi de Körfez Bölgesi'ndeki El Kaide operasyonlarından sorumluydu.