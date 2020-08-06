Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti.
06.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:45
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti. - ANKARA
Kaynak: İHA