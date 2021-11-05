Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin güneş santrali ve yeşil projelerine hibe desteği

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - T24 Video Servisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin güneş santrali ve yeşil projelerine istinaden Gaziantep'i 'Yeşil Şehir' programına dahil etti. Program kapsamında, Gaziantep'e yeşil dönüşüm için çeşitli hibe ve ucuz kredi destekleri verilecek. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program kapsamında yapacakları yeşil dönüşümleri T24'e anlattı.

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