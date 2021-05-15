Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü
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Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Kültür Sanat

Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü Şanlıurfa Türkiye Gençlik Vakfı ile Uluslararası Demokratlar Birliği arasında 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerinde gönül köprüsü kuruldu.

Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Türkiye Gençlik Vakfı ile Uluslararası Demokratlar Birliği arasında 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerinde gönül köprüsü kuruldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un Bayram Tebrik kartları ve bayram harçlığının içinde bulunduğu zarflar öğrencilere ulaştırıldı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Demokratlar Birliği ile Gönül Köprüsü Programı kapsamında kardeş şehirler belirlediklerini söyleyen Uluslararası Demokratlar Birliği TUĞVA Şanlıurfa Koordinatörü Mücahit Şeker, "Gönül Köprüsü Programı kapsamında Şanlıurfa olarak kardeş şehrimiz Hessen bölgesi oldu. Bayram öncesinde bizler de Şanlıurfa'da tüm ilçelerinde yaklaşık 700 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını ileterek gençlerimizin bayramlarını tebrik ettik, hedefimiz Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmaktır. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek" dedi.

Tebrik ve zarf içerisinde bayram harçlığı alan öğrenciler, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü
Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü
Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü
Avrupa ile Türkiye arasında gönül köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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