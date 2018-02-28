Avrupa ile Bosna Hersek Beraber Yürüyecek"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa ile Bosna Hersek'in bugünden sonra beraber yürüyeceğini söyledi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Juncker, AB'ye üyelik süreci kapsamında bir yıl kadar önce Bosna Hersekli yetkililere verilen AB Soru Kitapçığını teslim aldı.

Juncker ile Hahn, Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic, Konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Konseyin Sırp üyesi Mladen Ivanic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Juncker, Bosna Hersek ile Avrupa'nın bugünden sonra beraber yürüyeceğini vurgulayarak, bugünün hem Bosna Hersek hem de AB için önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Bosnalı yetkililerin özverili bir şekilde AB Soru Kitapçığındaki tüm soruları yanıtladığını aktaran Juncker, Bosna Hersek'e ne zaman "aday ülke" statüsü verilebileceğine ilişkin henüz net bir tarihten söz edemeyeceğini söyledi.

Juncker, üyelik sürecinde atılacak temellerin tarihlerden daha önemli olduğunu belirterek, hız ile acelecilik arasındaki farkın bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Covic de bugünden sonra AB'ye doğru atılacak her adımın daha hızlı ve daha etkili olması gerektiğine dikkati çekerek, Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda önemli mesafe kateden diğer bölge ülkelerine yetişeceğini vurguladı.

Binlerce sayfalık AB Soru Kitapçığını 14 ayda cevaplayıp iade ettiklerini aktaran Covic, "Son birkaç yıldır yapmadıklarımızı artık yapmamız gerektiğinin farkındayız. AB üyeliği yolundaki komşularımıza yetişebilmemizi sağlayacak yeni bir plan oluşturabileceğimizden eminim." diye konuştu.

Bosna Hersek'in, 2016 yılının şubat ayında AB üyeliği için yaptığı resmi başvuru, aynı yılın eylül ayında kabul edilmişti. 2016 yılının sonunda üyelik süreci kapsamında AB Soru Kitapçığını teslim alan Bosna Hersek, kendisine "aday ülke" statüsü verilmesini bekliyor.