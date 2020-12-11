Avrupa İlaç Ajansı, toplumu koronavirüs aşısı hakkında bilgilendirmek için sanal toplantı yapıyor
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BBC

Avrupa İlaç Ajansı, toplumu koronavirüs aşısı hakkında bilgilendirmek için sanal toplantı yapıyor

11.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:20
Avrupa İlaç Ajansı, toplumu koronavirüs aşısı hakkında bilgilendirmek için sanal toplantı yapıyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği vatandaşlarını Covid-19 aşılarının onay süreci hakkında bilgilendirmek için halka açık bir şekilde düzenlediği sanal toplantısına başladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği vatandaşlarını Covid-19 aşılarının onay süreci hakkında bilgilendirmek için halka açık bir şekilde düzenlediği sanal toplantısına başladı.

Toplantıda EMA'nın görevleri, aşıları nasıl onayladığı, denetimlerin nasıl yapıldığı gibi konular anlatılıyor.

Toplantıda yapılan sunumların ardından EMA çalışanları izleyicilerden gelen soruların bir kısmını yanıtlayacak.

TSİ 11: 00'da başlayan toplantının 18: 30'da bitmesi bekleniyor.

Toplantıda EMA çalışanlarının anlattıkları, sunumlar şeklinde Avrupa Birliği'nin internet sitesine de .

Toplantıda aşı gelişimini anlatan EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, aşının hızla geliştirilmesinde eskiden sırayla yürütülen bazı deney fazlarının bu dönemde eş zamanlı olarak yürütülmesinin etkili olduğunu anlattı.

Düzenli olarak denetleniyor

Cavaleri aşıların onaylanmadan önce sıkı güvenlik testlerinden geçirildiğini vurguladı.

Veri Analizi ve Yöntemler Departmanı Başkanı Peter Arlett ise aşıların her zaman risk ve fayda değerlendirmesinden geçilerek onaylandığını, koronavirüs aşısının da en az önceki aşılar kadar denetime tabi tutulduğunu söyledi.

Arlett, Avrupa Birliği'nin aşıların yan etkilerini aralıksız bir şekilde gözetlediğini, koronavirüs aşısında da nadir görülen bir yan etkinin ortaya çıkması durumunda bunun derhal fark edileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Melanie Carr, bu süreçte kamuoyuyla sürekli iletişim halinde olmanın, her yeni bilgiyi paylaşmanın ve şeffaflığın çok önemli olduğunu vurguladı.

BBC

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