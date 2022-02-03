Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili - Haberler
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Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili

AA, Selen Temizer - Güncel
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Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), takviye doz aşıların, Kovid-19'a neden olan virüsün Omicron varyantından kaynaklı hastalıkların hafif geçirilmesinde özellikle etkili olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), takviye doz aşıların, Kovid-19'a neden olan virüsün Omicron varyantından kaynaklı hastalıkların hafif geçirilmesinde özellikle etkili olduğunu açıkladı.

EMA'dan yapılan basın açıklamasında, Paxlovid ve Veklury isimleriyle satılan "remdesivir" antiviral ilacın, Omicron kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada, aşılamanın ve özellikle takviye dozların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığı da belirtildi.

Pfizer-Biontech'in aşısının takviye dozunun, 16-17 yaş aralığında kullanımı için değerlendirmelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, yakın zamanda 12-15 yaş için de talepte bulunulacağı ve her ikisi için de kısa süre içinde karar verileceğine işaret edildi.

Açıklamada, EMA'nın mevcut aşıların ikinci takviye dozunun gerekliliği konusunda inceleme yapacağı, halihazırda buna gerek duyulmadığı kaydedildi.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa İlaç Ajansı, Omicron, İlaç, Güncel, Haber

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